Innerhofer più veloce prova Garmisch

(ANSA) - Garmisch-Partenkirchen (Germania), 25 Gen - In 1.56.09 l'azzurro Christof Innerhofer è stato il più veloce nella prima prova cronometrata in vista della discesa di cdm di Garmisch - Partenkirchen, l'ultima prima delle Olimpiadi.

Secondo tempo per l' altro azzurro Matteo Marsaglia, che già era stato bravissimo una settimana fa nelle prove di Kitzbuehel , in 1.56.51. Terzo il norvegese Alexsander Kilde in 1.56.98. Per l'Italia ci sono poi più indietro Peter Fill in 1.58.14 , Mattia Casse in 1.59.00 e Dominik Paris in 1.59.19.

Garmisch è località amatisssima da Innerhofer che nel 2010 vi vinse l'oro mondiale in superG oltre all'argento in combinata ed il bronzo in discesa. Marsiglia cerca invece un posto nella squadra azzurra per le Olimpiadi.

Domani è prevista la seconda ed ultima prova mentre la gara di cdm è in programma sabato e sara' seguita domenica da un gigante.