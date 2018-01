Carceri: Trento, sono 306 le persone attualmente detenute

(ANSA) - TRENTO, 25 GEN - Sono 306 i detenuti nel carcere di Trento, di cui 221 con condanna definitiva, 233 di nazionalità straniera, 11 in articolo 21, che definisce il lavoro all'esterno del carcere, e 3 in regime di semilibertà.

L'organico di polizia penitenziaria è aumentato di 30 unità pochi mesi fa e ora è di 150 persone, di cui molte donne (182 l'organico previsto a regime). I dati sono stati resi noti al termine della visita nell'istituto penitenziario del capoluogo da parte di Rita Bernardini (Radicali italiani), accompagnata dal presidente dell'ordine degli avvocati di Trento, Andrea De Bertolini, e dall'avvocato Fabio Valcanover, attivista radicale.

Gli educatori previsti a regime - è stato detto - sarebbero 6 ogni 250 detenuti, ma ora sono 4, con la previsione di una persona in uscita. Altro dato è la previsione di 30.450 euro per mantenere la struttura. Una cifra ben lontana dai circa 300.000 necessari, quindi, ha detto l'avvocato Valcanover, "si procede con indebitamenti dell'amministrazione penitenziaria". (ANSA).