Calcio: Trofeo Beppe Viola 2018 dall'8 al 13 marzo

(ANSA) - TRENTO, 25 GEN - Il Trofeo Beppe Viola, l'appuntamento annuale del calcio giovanile nel Garda Trentino, ha ufficializzato le 16 squadre, 11 italiane, che parteciperanno all'edizione 2018 del torneo internazionale under 17, in programma dall'8 al 13 marzo. Ci saranno l'Atalanta, vincitrice delle ultime due edizioni, e il Partizan Belgrado, battuto in finale lo scorso anno. Ci saranno altri storici nomi custoditi nell'albo d'oro, dalla Roma al Milan, alle veronesi (Hellas e Chievo). Ci sarà il Napoli, che sulla scia della prima squadra nel massimo campionato, sogna in grande per riprendersi dopo oltre vent'anni il trofeo dedicato alla memoria dell'inviato della Rai prematuramente scomparso nel 1982: la squadra partenopea in campionato si sta facendo valere, a giudicare anche dal 3-2 sulla Roma nell'ultimo turno.

Dal Trofeo Beppe Viola sono passati tanti futuri big del calcio italiano: ad esempio i campioni del mondo Cannavaro, De Rossi, Nesta e Totti, gli azzurri Albertini e Immobile, Marchisio e Dino Baggio. (ANSA).