Boschi attesa domani a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 25 GEN - E' attesa domani a Bolzano Maria Elena Boschi. E' quanto si apprende da fonti del Pd altoatesino.

L'arrivo della sottosegretaria alla presidenza del consiglio viene interpretato come conferma della sua candidatura nel collegio di Bolzano - Bassa Atesina, data ormai per certa, anche se ancora non ufficializzata.