Basket: 1 turno stop in meno per Gentile

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GEN - La Corte Sportiva d'Appello, accogliendo il ricorso della Virtus, ha ridotto a due le giornate di squalifica di Alessandro Gentile. Lo scrive la Federbasket sul proprio sito. Si riducono così da tre a due le giornate di stop per il giocatore che era stato squalificato dal giudice sportivo in seguito alla rissa durante la partita di campionato con i vicecampioni d'Italia della Dolomiti Energia Trentino.

La rissa aveva coinvolto i trentini Gutierrez e Sutton, a loro volta squalificati rispettivamente per due e una giornata.

La partita era stata interrotta per dieci minuti.