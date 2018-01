Antitrust avvia procedimento contro Sad

(ANSA) - BOLZANO, 25 GEN - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio nei confronti della società altoatesina di trasporto locale Sad Spa. L'Antitrust vuole accertare se vi sia stata da parte della Sad una "strategia continuata, volta a ritardare o impedire il completamento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano degli elaborati di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano su gomma".

In particolare la Sad non avrebbe inviato informazioni indispensabili, ritardando l'iter della Provincia.

L'istruttoria, avviata su segnalazione della Provincia Autonoma di Bolzano, dovrà concludersi entro il 31 gennaio 2019.

Con riferimento alla condotta posta in essere da SAD, l'Autorità non esclude che ricorrano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per un intervento cautelare ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90. Pertanto l'Autorità valuterà, se sussistono i presupposti per l'adozione di tali misure.