Agricoltura: in Trentino l'uso dei droni, incontro alla Fem

(ANSA) - TRENTO, 25 GEN - L'uso dei droni in agricoltura per monitorare e controllare le colture, raccogliere velocemente dati e migliorare la gestione delle produzioni agricole è stato al centro di un incontro alla Fem di San Michele all'Adige, in Trentino. Le sfide di un'agricoltura di precisione e innovativa sono state discusse di fronte a mondo produttivo, della scuola e della ricerca. A San Michele ricercatori, docenti e studenti stanno testando da alcuni anni l'introduzione dei droni nella formazione, nella sperimentazione e nella ricerca e oggi è stato fatto il punto.

In Trentino è stato istituto recentemente, con il coordinamento della Provincia autonoma di Trento, un tavolo per sviluppare il comparto aeronautico in chiave innovativa, con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Fondazione Mach, Università di Trento, Trentino Sviluppo, Istituto di istruzione Martino Martini, Aeroporto Caproni e società Italfly. (ANSA).