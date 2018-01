Vino: Trento Doc, Zanoni confermato presidente

(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - Enrico Zanoni è stato confermato alla presidenza dell'Istituto Trento Doc per i prossimi tre anni. L'elezione da parte dell'assemblea degli associati all'Istituto. Luciano Lunelli ha deciso di non ricandidarsi.

In ottemperanza al nuovo statuto, i consiglieri passano da 8 a 9. Sono stati riconfermati Carlo Moser (vicepresidente), Lucia Letrari, Matteo Lunelli, Fabio Maccari e Andrea Pisoni. Entrano in consiglio Massimo Benetello, in rappresentanza di Cesarini Sforza, Roberta Giuriali di Maso Martis e Federico Simoni per Cantine Monfort.

"Il comparto Trentodoc è in costante crescita, sia come vendite che come numero di associati. Nei prossimi anni ci attendono nuove sfide che affrontiamo con un gruppo di produttori compatto ed un vino, il Trentodoc, che ha nel territorio trentino, la sua forza e distintività", ha detto Zanoni.