Valanga val Gardena, sospese ricerche iceclimber

(ANSA) - BOLZANO, 24 GEN - In serata sono state sospese le ricerche dell'iceclimber tedesco disperso sotto una valanga in val Gardena. Per oltre quattro ore i soccorritori hanno letteralmente setacciato, senza esito, il cono della valanga. Con l'imbrunire sono stati accesi potenti fari che hanno illuminato a giorno la zona delle ricerche. Per tutto il tempo è rimasto in allerta l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, che da alcuni mesi dispone di visori notturni che consentono anche interventi di notte. Le ricerche riprenderanno domani mattina.

Un iceclimber è stato travolto da una valanga e risulta attualmente disperso. E' accaduto nel pomeriggio in val Gardena. Due arrampicatori tedeschi, due guide alpine 40enni del Baden Wurttemberg, erano impegnati nella discesa di una cascata ghiacciata a 1.800 metri di quota nella zona di val di Ciavei, in Vallunga (da non confondere con Vallelunga, in alta val Venosta, ndr.). Durante la discesa il primo si è accorto che stavano per essere centrati da una slavina, ha cercato di avvertire il compagna di cordata, che si trovava sotto di lui. Il compagno probabilmente è stato travolto dalle masse nevose e attualmente risulta disperso. Il suo amico, rimasto solo lievemente ferito, ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'elisoccorso.