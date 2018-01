Provinciali: in Trentino modifica legge elettorale

(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - Entra in vigore in Trentino una modifica della legge elettorale provinciale del 2003, che amplia i casi di incompatibilità e ineleggibilità dei consiglieri.

Approvata dal Consiglio provinciale il 13 settembre scorso, entra in vigore adesso perché in materia di legislazione elettorale e forma di governo si attende che dopo la pubblicazione del provvedimento sul Bur trascorrano 90 giorni, durante cui è possibile chiedere un referendum confermativo delle norme. Non essendo pervenuta alcuna richiesta, è diventata la legge provinciale numero 1 del 22 gennaio 2018.

La modifica stabilisce che siano ineleggibili nell'assemblea legislativa i direttori, gli amministratori, i dirigenti, i legali rappresentanti di società o istituti finanziati da società controllate dalla Provincia o dalla Regione. Esclude inoltre dalla possibilità di essere eletti, coloro che svolgano attività professionali per gli stessi enti o gestiscano servizi ed effettuino prestazioni anche a favore di Comuni e Comunità di valle. (ANSA).