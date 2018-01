Migranti: arcivescovo Trento, non in 14 in un container

(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - "È una situazione che parla da sola, così non va. Non si può stare in quattordici in un container". Così l'arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi, che stamani ha visitato il campo di accoglienza per migranti di Marco di Rovereto, in Trentino.

"Pur riconoscendo le difficoltà gestionali in capo all'ente pubblico" riferisce la Diocesi, Tisi garantisce: "Mi sento interpellato in prima persona a muovermi, più che a parlare, per alleviare la situazione. Per questo la Diocesi mette da subito a disposizione ventidue posti in località San Nicolò, in appartamenti dove erano ospitate famiglie siriane, giunte con il corridoio umanitario. Altri nove posti saranno presto disponibili in due diverse località".

L'arcivescovo è stato accompagnato dall'assessore provinciale Luca Zeni, dai responsabili del Cinformi (Centro informativo per l'immigrazione) e dalla Croce Rossa, presenti i direttori di Caritas e Fondazione Comunità Solidale, che gestiscono l'accoglienza diocesana. (ANSA).