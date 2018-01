Letteratura: il Premio Itas libro di montagna torna annuale

(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - Torna annuale il Premio Itas del libro di montagna con la 44/a edizione, presentata oggi a Milano. Nel 2018 ammette in concorso le opere edite nel 2017 in lingua italiana da scrittori viventi e il termine per inviare le opere è fissato per il 31 gennaio. I vincitori verranno premiati come da tradizione a Trento, il 27 aprile, nell'ambito della settimana cinematografica del 66/o Trento Film Festival.

"Il Premio, con il ritorno all'annualità, è destinato a porsi sempre più come punto di riferimento, non solo in ambito nazionale - ha affermato Enrico Brizzi, scrittore e presidente di giuria dal 2013 - perché come nessun altro premio di settore è in grado non solo di registrare, ma anche di promuovere la cultura della montagna, del cammino, della scoperta, anche con nuovi linguaggi. Quest'anno, ad esempio, sono già arrivate al Premio alcune graphic novel di grande interesse". (ANSA).