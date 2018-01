Euregio:cambiamento demografico e lavoro

(ANSA) - BOLZANO, 24 GEN - Le trasformazioni del mercato del lavoro nell'Euregio al centro di un convegno tenutosi ad Innsbruck. "Il cambiamento demografico nell'Euregio. Mercato del lavoro in transizione - quali opportunità per i giovani?": questo il tema del convegno organizzato dall'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Presenti al convegno esperti di livello internazionale oltre ai responsabili politici competenti nei tre territori che compongono l'Euregio per i settori del lavoro, Johannes Tratter per il Tirolo, Martha Stocker per l'Alto Adige e Riccardo Salomone, dell'Agenzia del lavoro di Trento, in rappresentanza dell'assessore trentino. La manifestazione è il frutto di un documento strategico siglato dai responsabili del settore lavoro del Tirolo, dell'Alto Adige e del Trentino nel settembre del 2016 che afferma la necessità di una maggiore collaborazione nel campo delle politiche del lavoro.