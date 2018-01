Corrarati, 150 mila case da risanare

(ANSA) - BOLZANO, 24 GEN - "La Fiera Klimahouse è diventata una necessità e un'occasione di responsabilità". Lo ha affermato Claudio Corrarati, presidente di Cna-Shv, intervenendo all'inaugurazione della fiera Klimahouse a Bolzano.

"Siamo entrati nel secondo decennio della Fiera Klimahouse - ha detto Corrarati - e quel che prima era un'opportunità per le imprese e una nicchia di mercato, oggi è diventata una necessità perché è indispensabile intervenire sugli edifici vetusti e sui mezzi inquinanti. Ma è anche occasione di responsabilità per consegnare alle future generazioni un ambiente sano e un territorio gestito in maniera sostenibile".

Secondo il presidente dell'Unione Artigiani "proprio il settore che era maggiormente in difficoltà negli anni della crisi, ovvero l'edilizia, oggi è quello che ha le maggiori opportunità di crescita e di creazione di posti di lavoro. Solo in Alto Adige ci sono 150.000 unità abitative da risanare, che in Italia diventano milioni di immobili".