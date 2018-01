Carabinieri di Trento in pediatria ospedale Santa Chiara

(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - Si rinnova il gesto di solidarietà dei carabinieri di Trento, che hanno incontrato i piccoli pazienti ospiti del reparto di pediatria del Santa Chiara. Hanno portato in ospedale un piccolo dono: il calendario dei carabinieri a fumetti, "Non solo smartphone", lasciandone una copia nelle sale d'attesa presenti in tutto il reparto di pediatria.

Il calendario, con la figura giocosa e onnipresente del carabiniere che partecipa ai giochi con i ragazzi, è il tutore della lealtà e della correttezza - spiega il comando provinciale di Trento - principi su cui si deve basare il vivere civile e il puro divertimento, affinché possano essere le fondamenta per una buona convivenza all'interno di una società sana. Il calendario si compone di 12 tavole, una per ogni mese dell'anno, ricordano alcuni vecchi giochi, per stimolare e risvegliare molti genitori distratti dalla propria 'vita social', dimostrando fattivamente un coinvolgimento attivo nel rapporto tra genitore e figli, condividendo i giochi da strada. (ANSA).