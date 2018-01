Biathlon: Europei, Runggaldier d'argento

(ANSA) - BOLZANO, 24 GEN - Subito Italia sul podio agli Europei di biathlon in Val Ridanna, in Alto Adige. Tra gli uomini (20 km) ha vinto l'oro l'austriaco Felix Leitner, mentre fra le donne (15 km) si è imposta la francese Chloe Chevalier davanti all'azzurra Alexia Runggaldier. Il 21enne Leitner si è imposto nella gara individuale maschile (111 i partecipanti) con ampio vantaggio. Al secondo posto si è classificato il ceco Tomas Krupcik, che si è lasciato alle spalle il tedesco Philipp Horn.

Miglior azzurro Rudy Zini, 25/o. Per Alexia Runggaldier, 26enne di Santa Cristina che dopo una pausa per malattia è rientrata in Coppa del Mondo ad Anterselva, la partecipazione agli europei è "la preparazione ideale per i Giochi Olimpici". Il bronzo è andato alla russa Victoria Slivko.