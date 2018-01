Biathlon: argento per Runggaldier

(ANSA) - BOLZANO, 24 GEN - Prima giornata di gare ai Campionati europei di biathlon di Ridanna, e subito grandi soddisfazioni per gli atleti altoatesini: la 26enne gardenese Alexia Runggaldier, infatti, ha ottenuto la medaglia d'argento nella 15 km. individuale alle spalle della francese Chloe Chevalier. "Siamo orgogliosi di questo importante risultato della Runggaldier - sottolineano il presidente Arno Kompatscher, l'assessora allo sport Martha Stocker e l'assessore ladino Florian Mussner - tanto più perché ottenuto sulle nevi di casa nel corso di uno dei tanti eventi sportivi di livello internazionale organizzati, in maniera impeccabile, in Alto Adige. A tre settimane dalle Olimpiadi di Pyeongchang, i nostri atleti e le nostre atlete stanno inanellando una serie di grandi prestazioni in tutte le discipline invernali, e questa medaglia d'argento rappresenta un ottimo viatico per i Giochi.