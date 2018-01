Alla Marcialonga parata di stelle

(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - La 45/a Marcialonga di Fiemme e Fassa, in programma domenica 28 gennaio, sarà più che mai una "parata di stelle" fra leggende del fondo, campioni del presente, ex atleti e stelle di altri sport.

Tra i 7.500 fondisti che completeranno il tracciato di 70 km da Moena a Cavalese ci sarà infatti l'atleta più titolato nella storia del fondo, in norvegese Bj›rn Dæhlie, quindi Tord Asle Gjerdalen, vincitore delle ultime tre edizioni, e Britta Johansson Norgren, questi ultimi leader del challenge Visma Ski Classics; l'oro olimpico e mondiale Anders Aukland, due volte campione alla Marcialonga (2004, 2008), Jerry Ahrlin, Jörgen Brink, l'elvetico Toni Livers e il ceco Stanislav Řezáč. Anche il campione delle due ruote Paolo Bettini si cimenterà con gli sci stretti, così come l'ex rallista finlandese Marcus Grönholm, chiudendo con Harri Kirvesniemi, sei medaglie olimpiche e nove medaglie mondiali, e Terje Langli, un oro olimpico e tre ori mondiali nel fondo.