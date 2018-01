Turismo: Trentino, 'Oltre lo sci' in Primiero e San Martino

(ANSA) - TRENTO, 23 GEN - Fino al 31 marzo torna a San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi il programma 'Oltre lo sci'. Si tratta di un programma settimanale di passeggiate guidate, escursioni con racchette da neve, degustazioni di prodotti tipici locali, visite storico-artistiche, affascinanti esplorazioni e avventure all'aria aperta.

Il programma è diviso per sezioni tematiche e spazia da attività organizzate dalle Guide Alpine, a iniziative dedicate alla famiglia come le gite in troika nei boschi innevati o le dimostrazioni di soccorso in caso di valanga con le squadre cinofile della Scuola alpina della Guardia di finanza. Largo spazio anche ad appuntamenti per scoprire le eccellenze della gastronomia locale, con visite guidate al caseificio di Primiero e a un birrificio artigianale. (ANSA).