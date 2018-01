Sci: Rebensburg vince gigante S.Vigilio

(ANSA) - SAN VIGILIO DI MAREBBE (BOLZANO), 23 GEN - Ancora un podio per l'Italia con Federica Brignone, terza in 2.06.85 nonostante una influenza con febbre, nello slalom gigante di cdm di San Vigilio di Marebbe che l'anno scorso aveva vinto. Il successo in 2.06.19 è andato alla tedesca Viktoria Rebensburg davanti alla norvegese Raghnild Mowinckel, primo podio in carriera, in 2.06.22. Per l'Italia ci sono poi il quarto posto di Marta Bassino in 2.07.07 e l'ottavo di Irene Curtoni in 2.08.18, suo miglior risultato stagionale in gigante. Chiude Manuela Moelgg 15/a in 2.09.17. La statunitense Mikaela Shiffrin, fuori nella prima manche per uno dei suoi rarissimi errori, ha ceduto il pettorale rosso di leader del gigante alla tedesca Rebensburg. La coppa del mondo donne si trasferisce ora in Svizzera, a Lenzerheide. Venerdì in programma una combinata tra una prova di superG e una manche di slalom, sabato tocca allo slalom gigante e domenica allo speciale.