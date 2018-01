Pallavolo: Trentino Volley domani sera a Bari

(ANSA) - TRENTO, 23 GEN - "Castellana Grotte è una squadra che gioca bene e che è stata costruita con logica, come dimostrano le recenti e importanti vittorie casalinghe ottenute". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorezetti, in vista della sfida di domani a Bari per il recupero della 17/a giornata di SuperLega.

"Già nel match d'andata - prosegue - riuscì a darci fastidio, soprattutto grazie alle caratteristiche dei suoi attaccanti, che prendono la palla molto in alto, e all'intensità difensiva che propongono in fase di break point. Dovremo quindi avere pazienza e sapere che servirà rigiocare più volte la stessa azione per ottenere il cambiopalla. A tre giorni dalla semifinale di Coppa Italia questa è una partita importante per diversi motivi".

