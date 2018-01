Elezioni, probabile candidatura Boschi

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Maria Elena Boschi sarà candidata dal Partito democratico in più liste plurinominali. Lo si apprende da fonti Pd, mentre è in via di definizione lo schema delle candidature che sarà al vaglio della direzione giovedì notte o venerdì mattina. La sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, spiegano le stesse fonti, non figurerebbe al momento in un collegio uninominale, ma dovrebbe essere capolista in tre o quattro listini per il proporzionale. Appare quasi certa la sua candidatura in Trentino Alto Adige (nel territorio di Bolzano), mentre sulle altre Regioni la collocazione sarebbe ancora da definire.