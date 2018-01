Basket: rissa a Bologna, scuse Sutton e Gutiérrez

(ANSA) - TRENTO, 23 GEN - Jorge Gutiérrez e Dominique Sutton, della Dolomiti Energia Trentino si scusano ufficialmente per la rissa di domenica a Bologna. "Voglio chiedere scusa per la reazione che ho avuto. Quando vesto questa maglia - ha detto Gutierrez, squalificato per due turni - rappresento Trento, me stesso, la mia famiglia, la mia nazione. Il modo in cui ho reagito alla situazione non è stato corretto nei confronti dello sport, non è stato corretto nei confronti delle due squadre, non è stato corretto nei confronti dei tifosi che sono venuti alla partita per supportare i propri colori e godere di un bello spettacolo". "Voglio chiedere scusa - ha aggiunto Sutton, fermato per una giornata, sanzione trasformata in ammenda - alla squadra e a tutti i tifosi per la mia reazione. Ho sbagliato, sono il primo a saperlo, e ho lasciato il team in una situazione difficile, comportandomi in modo non in linea con quello che un atleta deve essere come esempio per i giovani appassionati di pallacanestro". (ANSA).