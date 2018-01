Aria: Trentino, i cittadini possono fare proposte

(ANSA) - TRENTO, 23 GEN - Il piano di tutela della qualità dell'aria adottato in via preliminare dalla giunta provinciale trentina nel novembre scorso prevede la consultazione pubblica attraverso la piattaforma 'iopartecipo'. Da ieri e fino al 23 marzo cittadini, associazioni, organizzazioni di settore, enti e istituzioni possono fare osservazioni, proposte e commentare le misure contenute nel Piano.

I contributi saranno analizzati e valutati secondo criteri di pertinenza con l'impianto strategico del piano e di coerenza con il quadro normativo di riferimento, poi sarà reso pubblico l'esito. Il piano sarà quindi adottato in via definitiva dalla giunta provinciale. Cinque i settori individuati dal Piano dove attivare 10 strategie e 16 misure per ridurre le emissioni e le concentrazioni di inquinanti in atmosfera: civile energetico, trasporti e mobilità sostenibile, produttivo e industriale, agricoltura e allevamento, comunicazione, informazione, formazione ed educazione ambientale. (ANSA).