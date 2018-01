Falso allarme bomba a ex asilo Manzoni di Trento

(ANSA) - TRENTO, 23 GEN - Via Manzoni a Trento è stata chiusa al traffico per un allarme bomba giunto questa mattina alla polizia. Sul posto le volanti, ma anche polizia locale e guardia di finanza.

Effettuata la verifica della veridicità della segnalazione, secondo la quale ci sarebbe stato un ordigno nell'edificio dell'ex asilo, in passato occupato dagli anarchici e ora in fase di demolizione. La strada è stata chiusa al transito per precauzione. Gli artificieri non hanno trovato riscontro e l'allarme è dunque rientrato (ANSA).