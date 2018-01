Regeni: fiaccolate a Trento e Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 22 GEN - Il prossimo 25 gennaio Amnesty International Italia organizza una giornata di mobilitazione in tutta Italia, comprese Trento e Rovereto. Lo scopo è di continuare a chiedere verità per Giulio Regeni, che scomparve il 25 gennaio 2016 al Cairo. "Il nome di Giulio - ricorda Amnesty - si aggiungeva a quelli dei tanti egiziani e delle tante egiziane vittime di sparizione forzata e torturate a morte in Egitto.

Nonostante siano passati due anni, ancora le autorità egiziane si ostinano a non rivelare i nomi di chi ha ordinato, eseguito, coperto e ancora copre il sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio".

Alle 19.41 - ora in cui Giulio scomparve - verranno accese migliaia di candele, in contemporanea in più di 50 piazze d'Italia.

In Trentino Amnesty International Italia organizza due fiaccolate a Trento e Rovereto. L'appuntamento a Trento è alle 19, in piazza Pasi, a Rovereto è alle 19.15 in piazza Erbe.

(ANSA).