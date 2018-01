Novantenne derubata in casa riconosce presunta ladra

(ANSA) - TRENTO, 22 GEN - Subisce un furto in casa di denaro e gioielli per 5.000 euro ma riesce a riconoscere la presenta responsabile consentendo ai carabinieri di concludere le indagini. Protagonista una donna di 92 anni della Valsugana.

L'anziana si è detta certa di riconoscere le due donne che si erano allontanate dal suo appartamento dopo il colpo. I carabinieri, dopo aver rintracciato un testimone che ha fornito loro modello e parte della targa di un mezzo usato dalle ladre, ha mostrato all'anziana derubata le foto di più donne, nella speranza che riconoscesse le sospettate. La novantenne ne ha riconosciuta una e a questo punto, ottenuta l'autorizzazione dal magistrato, i carabinieri hanno perquisito il campo Rom di Trento. I militari non hanno trovato la refurtiva ma hanno raccolti elementi per arrivare alla denuncia della presunta responsabile del furto.