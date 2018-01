Marcialonga: domenica la 45/a edizione

(ANSA) - TRENTO, 22 GEN - Sarà l'edizione numero 45 quella di domenica 28 gennaio per la Marcialonga di Fiemme e Fassa, in Trentino. Regina delle granfondo, la gara di 70 chilometri da Moena a Cavalese vedrà come madrina Alice Rachele Arlanch, la Miss Italia trentina, e ci sarà anche un testimonial d'eccezione, quale il campione mondiale e olimpico di ciclismo Paolo Bettini.

"Il vincitore delle ultime tre edizioni Gjerdalen - afferma il presidente, Angelo Corradini - sarà il favorito, ma nel "mucchio" di concorrenti ci sono tantissimi iscritti, campioni olimpici che si pagano la quota, una lista infinita che ci inorgoglisce, questo dimostra come Marcialonga sia un fenomeno".

(ANSA).