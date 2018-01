Cooperative e Comuni Trentino, accordo per nuovi servizi

(ANSA) - TRENTO, 22 GEN - Cooperative e comuni trentini insieme per contrastare lo spopolamento delle aree periferiche e per valorizzare l'ambiente montano: con questo obiettivo è stato firmato oggi a Trento un protocollo di collaborazione tra il Consorzio dei Comuni trentini, presieduto da Paride Gianmoena, e la Federazione che rappresenta le cooperative trentine, presieduta da Mauro Fezzi. I punti vendita multiservizi, in primis le Famiglie Cooperative, sono presenti in tutti i comuni trentini, comprese le frazioni più periferiche. Le nuove tecnologie possono aiutare lo scambio di informazioni e di buone pratiche per migliorare la qualità della relazione con i cittadini. Così la piattaforma 'Comunweb', ideata nel 2012 dal Consorzio Comuni - a cui aderirà anche la Federazione - consente di fare transitare attraverso il web numerosi servizi che riguardano la popolazione. I punti vendita delle cooperative potrebbero diventare quindi ulteriori "terminali" per i servizi al cittadino, attualmente solo in capo ai Comuni. (ANSA).