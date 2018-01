Consiglio Europa: Nicoletti(Pd) eletto presidente assemblea

(ANSA) - STRASBURGO, 22 GEN - L'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha eletto Michele Nicoletti, deputato Pd del Trentino, suo presidente. Il mandato dura un anno ed è rinnovabile una sola volta. "Per me è un grande onore assumere la presidenza dell'assemblea parlamentare in questo momento e vorrei innanzitutto ringraziare i gruppi politici, in particolare il mio, che hanno posto la loro fiducia in me" ha esordito il deputato nel suo discorso d'investitura pronunciato per la quasi totalità in inglese con citazioni in tedesco, spagnolo e francese, tranne per un intermezzo in italiano utilizzato per ringraziare "l'Italia" e chi lo ha eletto in parlamento e gli ha permesso di svolgere un intenso lavoro alla Camera dei deputati e all'assemblea parlamentare.