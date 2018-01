Coldiretti,valanghe e neve triplicata in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 22 GEN - Tra neve e pioggia, a gennaio sono triplicate (+170%) le precipitazioni in Trentino Alto Adige dove l'allarme valanghe è alimentato dall'aumento delle temperature con le minime, che sono risultate di ben 4,1 gradi superiori alla media storica. E' quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Ucea relativi alla prima decade del mese che fa segnare sull'intera Penisola una anomalia con il 22% di precipitazioni in più.

La neve e la pioggia dopo un anno particolarmente asciutto - sottolinea la Coldiretti - sono importanti per ripristinare le scorte idriche nei terreni, nelle montagne, negli invasi, nei laghi e nei fiumi. A preoccupare è invece - continua la Coldiretti - l'accumulo di neve sulle piante che può provocare con il peso la rottura dei rami ma anche i limiti alla viabilità per le consegne dei prodotti deperibili. Pioggia e neve giungono dopo un 2017 che - precisa Coldiretti - in Italia è stato l'anno più secco di sempre, con la caduta del 31% di acqua in meno della media.