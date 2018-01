Basket, Trento cede a Bologna con rissa

(ANSA) - TRENTO, 22 GEN - Bologna ha battuto 82-75 una diretta concorrente per i playoff come Trento (che all'andata aveva vinto con quattro punti di divario) anche in chiave differenza canestri. L'importanza relativa della posta in palio per una partita della 16/a giornata della regular season si serie A non giustificava però la gran tensione vista in campo, sfociata in una rissa al 27'06" dopo una palla contesa sul 60-43 per Bologna. Diversi giocatori vi hanno preso parte e gli arbitri hanno dovuto espellere Alessandro Gentile per la Virtus, Sutton e Gutierrez per Trento. Nel basket giocato la Virtus tranne un 7-10 iniziale è sempre stata avanti, toccando più volte la doppia cifra di vantaggio e quando pareva avviata a dilagare ha cominciato a disunirsi ma Trento non ha mai dato l'impressione di tornare in partita, toccando il minimo 77-70 poco prima della sirena finale.