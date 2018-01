Basket: rissa Bologna-Trento, tre giocatori squalificati

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Una multa alla Segafredo Virtus Bologna e tre giocatori squalificati. Sono queste le decisioni del giudice sportivo della federbasket in merito alla rissa verificatasi ieri al 27' della partita di serie A fra la squadra emiliana e i vicecampioni d'Italia della Dolomiti Energia Trentino, che ha interrotto l'incontro per dieci minuti. Tre giornate di stop sono state inflitte ad Alessandro Gentile della Segafredo, due giornate al messicano della Dolomiti Jorge Ivan Gutierrez e una per un altro giocatore della Dolomiti Energia, Dominique Sutton. Sutton eviterà il turno di stop, come da regolamento, pagando un'ammenda di tremila euro. E a proposito di multe, Bologna pagherà 1.100 euro "per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (utilizzo fischietti) e per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri".