Acqua: un violoncello di ghiaccio per riflettere

(ANSA) - TRENTO, 22 GEN - Parte dalla Val di Sole, in Trentino, un progetto culturale per riflettere sul tema dell'acqua e della sua importanza a livello planetario.

Protagonista sarà un violoncello fatto di ghiaccio dell'artista americano Tim Linhart. Costruito in questi giorni in Val di Sole, sul ghiacciaio Presena, lo strumento sarà al centro di una serie di concerti che porteranno il violoncellista di fama mondiale Giovanni Sollima a intraprendere un tour attraverso l'Italia, dalle Alpi alla Sicilia.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'Apt Val di Sole e Trentino Marketing, sarà il filo conduttore di un docu-film ideato, scritto e diretto da Corrado Bungaro, che raccoglierà le riflessioni e le testimonianze sul tema dell'acqua di importanti artisti e pensatori incontrati on the road lungo il viaggio. La prima tappa del tour sarà a Trento il 29 gennaio al Muse. (ANSA).