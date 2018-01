Sci: Kitzbuehel; Kristoffersen batte Hirscher, Moelgg 9/o

(ANSA) - KITZBUEHEL, 2 GEN - Sotto una fitta nevicata, lo slalom speciale di cdm di Kitzbuehel e' stato vinto in 1.48.49 dal norvegese Henrik Kristoffersen. Per lui, a 23 anni, è il 16/o successo in carriera ma soprattutto ha battuto in casa l'austriaco Marcel Hirscher 2/o in 1.49.46. Terzo lo svizzero Daniel Yule in 1.49.84. Per l'Italia ancora una gara non esaltante. Il migliore è stato Manfred Moelgg 9/o in 1.51.28 seguito da Stefano Gross 11/o in 1.51.40 . Chiude Tommaso Sala 22/o in 1.53.65.

La coppa del mondo resta in Austria e passa a Schladming, in Stiria: martedi' sera ci sara' il classico slalom notturno, the Night Race, sulla parte finale della pista Planai.

(ANSA).