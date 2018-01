Kostner: Kompatscher, grande risultato

(ANSA) - BOLZANO, 21 GEN - A meno di un mese dalle olimpiadi invernali di Pyeongchang, Carolina Kostner arricchisce la sua carriera di una nuova medaglia: agli Europei di Mosca, infatti, la pattinatrice gardenese ha ottenuto uno splendido bronzo, incassando ancora una volta i complimenti di tutta la Giunta provinciale. A nome dell'esecutivo della Provincia di Bolzano, il presidente Arno Kompatscher e gli assessori Martha Stocker e Florian Mussner esprimono il proprio sentimento di "orgoglio per un risultato che premia ancora una volta un'atleta che è diventata un vero e proprio simbolo dell'Alto Adige. La sua classe, il suo talento, ma anche la sua umiltà, la sua perseveranza e il suo amore per lo sport - sottolineano Kompatscher, Stocker e Mussner - devono essere da esempio per tutti i giovani atleti. Carolina Kostner ha saputo rialzarsi dopo un periodo estremamente difficile, e questo rende ancora più bella la sua medaglia".