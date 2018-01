Biathlon: vince Fourcade, Windisch 8/o

(ANSA) - BOZEN, 21 GEN - Due volte si è dovuto arrendere questa settimana ad Anterselva, in Alto Adige, al suo rivale norvegese Johannes Thingnes Boe, ma nell'ultima gara della Coppa del mondo il francese Martin Fourucade ha colpito, aggiudicandosi la 15 km con mass-start. Grazie a questo successo rimane in testa alla classifica generale di Coppa. Miglior azzurro in gara, l'altoatesino Dominik Windisch, ottavo.

La mass start di Anterselva era anche l'ultimo test prima prima dei Giochi Olimpici in Corea del Sud. E proprio in questa gara Fourcade ha dimostrato di essere il numero 1 al mondo, nonostante abbia sbagliato un bersaglio, sia nella seconda che nella quarta serie di tiri. Questi errori li ha compensato con un'ottima prestazione sugli sci. Il 29enne ha controllato nell'ultimo giro la gara, chiudendo in 40:18,6 minuti davanti ai norvegesi Tarjei Boe ed Erlend Bjoentegaard.