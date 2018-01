Biathlon: pursuit Anterselva, Wierer 2/a

(ANSA) - BOLZANO, 20 GEN - Secondo posto dell'azzurra Dorothea Wierer nella 10 km di inseguimento femminile, valevole per la Coppa del mondo di biathlon, disputata ad Anterselva (Bolzano). L'altoatesina è stata preceduta dalla campionessa mondiale tedesca Laura Dahlmeier, mentre il terzo posto è andato alla bielorussa Darya Domracheva.

Dopo aver sbagliato un bersaglio nella prima serie di tiri ed essere scivolata al quarto posto, la tedesca non ha più commesso errori, aggiudicandosi la sua 19/a gara di Coppa del mondo, la seconda in questa stagione. Emozionante è stata la lotta per il secondo posto: la Wierer, partita dalla settima posizione, ha commesso due errori al tiro, ma è stata la più veloce sugli sci ed ha superato poco prima del traguardo la Domracheva, terminando la pursuit, come due settimane fa ad Oberhof, al secondo posto. Per l'altoatesina è il terzo podio in questa stagione ed anche il terzo ad Anterselva, dopo il secondo posto nella sprint ed il terzo nella pursuit del 2016.