Escursionista morto sul Lagorai

(ANSA) - TRENTO, 19 GEN - E' stato individuato questa mattina nel gruppo del Lagorai, nel Trentino orientale, il corpo senza vita di uno scialpinista scomparso ieri mentre era impegnato in un'escursione verso Cima Cavallara.

La vittima è Stefano Mottes, 48 anni di Feltre. L'allarme era scattato in serata quando i compagni di escursione, appartenenti ad un'associazione sportiva feltrina, non lo hanno visto tornare a valle. Sospese le ricerche nella notte, gli uomini del soccorso alpino, assieme a vigili del fuoco e Guardia di Finanza, hanno ripreso a cercarlo anche utilizzando alcuni droni. Questa mattina il ritrovamento del corpo senza vota dello scialpinista, in fondo ad un canalone.