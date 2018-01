Diatec Trentino, domati i turchi dell'Izmir

(ANSA) - TRENTO, 19 GEN - Il PalaTrento è tornato a festeggiare un successo casalingo della Trentino Diatec in Champions League. La formazione di Angelo Lorenzetti ha avuto la meglio sui turchi dell'Arkas Izmir, in tre set, nel match valevole per il terzo turno del girone E.

Questa vittoria consente ai gialloblù di rimanere sulla scia dei polacchi dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle, capolista del girone.

Giovedì 1 febbraio, in Turchia, la Diatec Trentino affronterà il primo impegno nel girone di ritorno contro l'Arkas Izmir.