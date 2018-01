Biathlon,dominio norvegese ad Anterselva

(ANSA) - BOLZANO, 19 GEN - Continua il dominio degli atleti norvegesi nella Coppa del mondo di biathlon ad Anterselva. Dopo il sorprendente successo di Tiril Eckhoff, il connazionale Johannes Thingnes Boe ha vinto la 10 km sprint davanti al suo rivale francese Martin Fourcade.

Boe ha deciso la gara sugli sci. Il 24enne norvegese si è imposto, nonostante un errore al poligono, con 12,8 secondi di vantaggio su Fourcade, che invece è rimasto senza errori al tiro. Fourcade è però riuscito a difendere la leadership nella classifica generale di Coppa del mondo. Boe era solo decimo dopo la prima serie di tiri a terra, ma si è poi portato in testa dopo i tiri in piedi ed ha tenuto il vantaggio fino al traguardo. Per Boe è il seconda vittoria ad Anterselva, dopo quella ottenuta l'anno scorso nella partenza in massa e la settima in questa stagione in Coppa. Terzo il tedesco Arnd Peiffer (+42,2), salito per la prima volta sul podio quest'anno, davanti al russo Anton Shipulin (+46.3) ed al sorprendete francese Emilien Jacquelin (+53.7).