Screening tumori, in Trentino nuova campagna informativa

(ANSA) - TRENTO, 18 GEN - Avviata dall'Azienda sanitaria trentina la nuova campagna informativa sugli screening oncologici. Al centro dell'attività di prevenzione i tumori del collo dell'utero, del seno e del colon retto.

"C'è un tempo per ogni cosa, quello delle prevenzione è ora", questo lo slogan scelto dall'Azienda sanitaria con la quale di invitano le donne e gli uomini ad aderire ai programmi di screening per la prevenzione dei tumori e a rispondere alle lettere di invito per effettuare gli esami gratuiti.

Obiettivo della nuova campagna è quello di incentivare la partecipazione agli screening e sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione. Nel 2016, in Trentino, sono stati individuati quasi 200 tumori e 80 lesioni pre-cancerose.

La nuova campagna informativa sarà diffusa attraverso diversi materiali informativi cartacei e rilanciata sui media locali e i canali web e social di Apss e della Provincia autonoma di Trento.