Sci paralimpico: coppa mondo, prima coppia azzurri

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Italia sul gradino più alto del podio nella tappa di coppa del mondo di sci paralimpico. A Veysonnaz, in Svizzera, super doppia performance della coppia visually impaired nello slalom: gli azzurri Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la prova con 1:29.69 al termine della seconda run, davanti al canadese Marcoux (1:31.88) e allo spagnolo Santacana (1:35.83). "Ancora un'altra grande prestazione della coppia Bertagnolli-Casal che si conferma una straordinaria realtà negli sport paralimpici invernali - le parole del presidente del comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli -. Un primo posto in coppa del mondo che fa ben sperare per i prossimi importanti appuntamenti internazionali".