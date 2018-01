Giorno della memoria, in Trentino oltre 60 appuntamenti

(ANSA) - TRENTO, 18 GEN - Sono oltre 60 gli appuntamenti organizzati in Trentino per il 27 gennaio, 'Giorno della memoria', istituito in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti.

Quest'anno, tra le iniziative organizzate sul territorio da parte di biblioteche, enti e associazioni, si segnalano la messa in scena di uno spettacolo teatrale di Renzo Fracolossi, 'Che la tempesta cominci', che cerca di indagare sulla cause di ciò che accadde durante gli anni del nazismo, e l'iniziativa degli alunni delle terze dell'Istituto comprensivo Bernardo Clesio di Cles, che ricostruiscono un campo di concentramento con le ciminiere dei forni crematori e le sagome di vittime e aguzzini circondate dal filo spinato. Tra gli appuntamenti anche la mostra 'Anne Frank. Una storia attuale', a cura di Fondazione Anne Frank di Amsterdam e 'Memowalk', camminata nei luoghi della memoria.