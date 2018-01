Eurocup: Aquila Trento, trasferta no a Podgorica

(ANSA) - TRENTO, 18 GEN - Sconfitta in Montenegro per la Dolomiti Energia Trentino nel Round 3 di Top 16 EuroCup. I bianconeri hanno ceduto per 79-66 in casa del Buducnost Podgorica. I bianconeri hanno pagato un primo tempo difficile in cui i padroni di casa sono andati anche a +19, poi hanno vanamente tentato la rimonta con un grande Sutton.

"Le brutte serate possono capitare ma muovendo meglio il pallone, specie nella prima metà partita, avremmo certamente potuto fare di più", ha detto a fine partita l'allenatore Maurizio Buscaglia.

I bianconeri, dopo la trasferta di domenica a Bologna, mercoledì 24 al PalaTrento affronteranno nuovamente il Buducnost in un match molto delicato in cui sarà importante anche considerare la differenza punti negli scontri diretti.