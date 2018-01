Elezioni, Delrio in pole in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 GEN - Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio è in pole position per la candidatura in Alto Adige alle politiche del 4 marzo, mentre tramonta l'ipotesi di una candidatura 'territoriale', voluta nei giorni scorsi da Svp e Pd altoatesino. E' quanto trapela dopo la giornata "romana" dei vertici dei due partiti. Sembra ormai certa invece la deroga per consentire al sottosegretario Gianclaudio Bressa di candidarsi per il Senato nel collegio di Bolzano-Bassa Atesina. Bressa da sempre è considerato un amico dell'autonomia ed è stato eletto alla Camera sempre in Alto Adige.