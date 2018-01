Camion fuori strada a Cardano

(ANSA) - BOLZANO, 18 GEN - Ieri sera, verso le 20:25, il corpo permanente dei vigili del fuoco é stato allarmato in supporto ai vigili del fuoco volontari di Cardano e Cornedo per un soccorso a un camion scivolato fuori strada. Lo stesso é stato recuperato con l'ausilio del carro attrezzi pesante ed é stato rimesso in carreggiata. Le operazioni di intervento hanno necessitato la chiusura della strada statale per il periodo di recupero. Sul posto è anche intervenuta la polizia municipale.