Accordo Trentino Sviluppo-Eataly per aumento export

(ANSA) - TRENTO, 18 GEN - Incrementare l'export dei prodotti trentini con l'ingresso di nuove proposte di qualità nella rete internazionale di punti vendita Eataly, presente nel mondo con 39 punti vendita e 5 mila addetti, in modo da aumentare il mercato internazionale delle imprese trentine.

Questi i principali obiettivi dell'accordo siglato tra Trentino Sviluppo e Eataly, con la collaborazione della Provincia autonoma di Trento e Trentino Marketing. Le imprese interessate saranno affiancate nella preparazione per l'accesso ai mercati esteri, con particolare riferimento a Germania e Stati Uniti, dal punto di vista organizzativo, produttivo del marketing e delle certificazioni. I prodotti trentini saranno inoltre protagonisti di una serie di iniziative in Italia, ma anche a Monaco e New York ed in prospettiva in Russia, tra cui corner territoriali, eventi di promozione del paniere di prodotti, degustazioni, incontri con i produttori e l'inserimento di alcuni piatti della tradizione locale nei menu dei ristoranti Eataly.