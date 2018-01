Tennis, Seppi vince ancora

(ANSA) - BOLZANO, 17 GEN - Andreas Seppi non si ferma. Nella notte tra martedì e mercoledì, il 33enne altoatesino ha eliminato a Melbourne, al secondo turno degli Australian Open, il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 168 del mondo, dopo un'ora e 51 minuti di gioco in tre set per 6:1, 6:3, 6:4.

Lunedì all'esordio Seppi si era imposto sulla wild card francese Correntin Moutet in quattro set, Nishioka invece ha avuto la meglio in cinque set sul tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 29 del ranking Atp.

Grande prestazione dell'altoatesino, che in tutto il match non ha mai ceduto il suo turno di battuta. Grazie a questo successo Seppi si porta a casa anche importantissimi 90 punti Atp. Al terzo turno il numero 76 del mondo se la vedrà con il vincente del match tra il croato Ivo Karlovic (Atp 89) ed un altro giapponese, Yuichi Sugita, numero 42 del mondo. Contro Karlovic Seppi ha un bilancio negativo di 2:1 sconfitte, mentre ha battuto Sugita nell'unico precedente di due anni fa a Halle.