Kurz, l'Austria ha un governo europeista

(ANSA) - BERLINO, 17 GEN - "Abbiamo una forte democrazia in Austria e dalle elezioni è uscito un risultato chiaro. Le abbiamo chiaramente vinte e c'è un secondo partito, l'Fpoe, non solo votato democraticamente, ma che è stato anche rafforzato dal voto del popolo". Lo ha detto Sebastian Kurz, a Berlino, rispondendo a una domanda in conferenza stampa con Angela Merkel. Il cancelliere austriaco ha inoltre sottolineato che il suo governo è "europeista".